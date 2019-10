Estado quer investir 30 milhões na compra de viaturas para Polícia Militar

Os Batalhões da Polícia Militar do Piauí devem ganhar novas viaturas para patrulhamento logo no início do próximo ano. A expectativa é do comandante geral da Policia Militar, coronel Lindomar Castilho, que revelou as melhorias nesta quarta-feira (23/10), durante solenidade em comemoração aos 10 anos de instalação do 15º Batalhão Heróis do Jenipapo, em Campo Maior.

Segundo o coronel, o Governo do Estado conseguiu empréstimo de R$ 100 milhões para ser investido no setor da segurança pública. Em entrevista ao Portal O DIA, Lindomar Castilho afirmou que desse valor, 32 milhões serão investidos na aquisição de carros e motocicletas para intensificar o patrulhamento na Capital e no interior do Estado.

“Já estivemos assinando esse contrato. São 100 milhões para toda a segurança pública: Polícia Militar, Civil, Perícia Técnica, Corpo de Bombeiros. Para a PM, vai ficar na ordem de R$ 32 milhões. Apresentei um projeto e esse valor da PM vamos aplicar todo ele na parte de viaturas”, disse.

Comandante Lindomar Castilho disse que os novos veículos serão distribuídos em todo o Estado (Foto: Otávio Neto / Portal O DIA)

O comandante concorda que os veículos utilizados pela Polícia atualmente não suprem a necessidade. “Aonde eu chego, em qualquer município ou mesmo na Capital, as pessoas reclamam muito da falta de viatura, os policiais reclamam que a viatura não condiz com o trabalho. Precisamos de viatura mais potente, com mais poder de resposta”.

Lindomar Castilho anunciou também a criação da 4ª Companhia de Polícia Militar na cidade de Castelo do Piauí. A nova unidade começa a atuar no próximo mês de novembro com um efetivo de 25 policiais. Para 2020, o comandante anunciou a criação do Batalhão de Polícia na cidade de Altos.

Concurso

Ao comentar a criação do novo Batalhão, o coronel explicou que o governador Wellington Dias deve anunciar concurso público para a Polícia Militar. “O governador nos pediu a criação do Batalhão de Altos e já quer iniciar os trabalhos lá com o novo efetivo da Polícia. Então, ele deve fazer um concurso no início de 2020”, finalizou.

Otávio Neto