Francisca Kelly, uma jovem de 23 anos, é uma das vítimas recentes de crimes de violência contra a mulher na capital. A estudante foi esfaqueada pelo ex-companheiro na porta da sua residência na vila Santo Afonso, bairro Matadouro, zona Norte de Teresina. Em entrevista ao O DIA, a jovem contou como o relacionamento de sete anos com o ex-tatuador Alessandro Costa Sousa transformou-se em uma tentativa de feminicídio no último domingo (18).



A vítima relata que conheceu o ex-companheiro aos 16 anos e pouco tempo após o início do namoro começaram as primeiras agressões. “No começo foi bom, mas depois foi ficando conturbado. Eu fui descobrindo as traições dele e ele foi ficando agressivo”, conta, acrescentando que, entre idas e vindas, o casal chegou a morar juntos com parentes.

Esfaqueada pelo ex-marido na frente do filho, mulher teme pela vida. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Segundo a jovem, a tentativa de feminicídio ocorrida no último domingo não teria sido a primeira vez em que o ex-tatuador tentou assassiná-la. “Ele já tinha me agredido com uma chave de fenda, me deu quatro perfurações, na minha mão e nas minhas pernas. Eu cheguei a registrar um boletim de ocorrência, mas ele disse que, se eu seguisse adiante, iria terminar de me matar e eu fiquei com medo”, afirma a vítima.

Desta vez, a jovem conta que decidiu denunciar o companheiro antes que aconteça “o pior”. A última agressão ocorreu após o ex-companheiro descobrir que a jovem estava em um novo relacionamento. “Nós estávamos há seis meses separados, mas ele sempre agia como se fosse meu dono, ficava me mandando mensagem, não me deixava ‘arrumar’ ninguém”, destaca.

Francisca Kelly conta que estava na porta de casa com o atual namorado, quando Alessandro chegou ao local. Após tentar perfurar a facadas o atual companheiro, o agressor perseguiu a jovem e lhe desferiu quatro facadas, três delas atingiram as pernas e uma as costas da jovem. “Quando eu pedi pra ele parar, que eu segurei ele, ele me furou nas costas. Eu saí correndo e quando chegou na esquina ele continuou a me furar. Ele só fugiu quando gritei a minha mãe”.

Todo o ocorrido foi presenciado pelo filho do ex-casal, um menino de apenas dois anos. Quando perguntado sobre quem teria agredido a mãe, a criança diz o nome do pai: Alessandro. “Eu vivo com medo. A porta de casa é o tempo todo fechada, sempre tem gente aqui em casa, porque tenho medo que ele chegue aqui e me mate”, conta ela.

Após o crime, a jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Teresina, onde recebeu atendimento médico. A vítima registrou boletim de ocorrência no Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e na tarde desta quarta-feira (21) foi submetida ao exame de corpo delito.

A reportagem do ODIA entrou em contato com a titular do Núcleo de Feminicídio, a delegada Luana Alves, que informou que o inquérito policial está avançado e o suspeito é considerado foragido pela Polícia. Segundo a delegada, uma medida protetiva também foi solicitada pela Polícia Civil.

Ajuda

A vítima mora atualmente com dois irmãos em uma casa humilde na Vila Santo Afonso, mesmo local onde ocorreu o crime. Por estar impossibilitada de trabalhar, a jovem pede ajuda para arcar com as despesas de alimentação e medicamentos. Para ajudar, os interessados podem depositar qualquer valor na conta abaixo:

Caixa Econômica

Agência: 1989

Operação: 013

Conta: 00076305-8

Nathalia Amaral