Escola e creche da rede municipal são arrombadas em Teresina

Uma escola e uma creche da rede municipal foram arrombadas na madrugada desta sexta-feira (22), na zona leste da capital.

Escola e CMEI foram arrombadas entre a noite de quinta e madrugada de sexta, segundo a Polícia (Imagem: Reprodução / Google Maps)

De acordo com a Prefeitura de Teresina, a Escola Municipal Padre Angelo Imperialli, localizada no bairro Santa Lia, teve notebooks e conversores digitais furtados. A direção da escola acredita que o prejuízo tenha sido de aproximadamente R$ 20 mil.

Do Centro Municipal de Educação Infantil Danielzinho, situado no bairro Piçarreira, também levaram equipamentos eletrônicos, mas o prejuízo estimado não foi informado.

A Polícia suspeita que as duas invasões tenham sido feitas pelo mesmo criminoso - ou criminosos. As distância entre as duas unidades de ensino é inferior a 2 km.

Segundo a Polícia, esse tipo de crime é comum nos bairros Santa Lia e Piçarreira. "Arrombamentos e assaltos estão acontecendo a toda hora aqui na região", afirmou um policial do 11º DP à reportagem d'O DIA.

Confira a nota divulgada pela Prefeitura de Teresina:

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) lamenta os dois casos de violência em escolas de Teresina e pede providências da segurança pública. A Escola Municipal Padre Angelo Imperialli e o CMEI Danielzinho foram vítimas de arrombamento com furto de aparelhos eletrônicos da área administrativa. As direções das unidade de ensino registram Boletim de Ocorrência e uma equipe da Semec está providenciando os reparos necessários nas estruturas danificadas.

Cícero Portela