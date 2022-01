Entregador é assassinado com quatro tiros ao tentar fugir de assalto no Renascença

O jovem John Machado dos Santos, de 21 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira (24) ao tentar fugir de um assalto no bairro Renascença, zona Sudeste de Teresina. Segundo policiais do 8º BPM, o rapaz trabalhava como entregador em uma loja nas proximidades e foi atingido com, pelo menos, quatro tiros.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

De acordo com o subtenente Quixabá, do 8º BPM, conta que populares relataram que dois elementos em uma motocicleta teriam abordado o entregador e anunciado o assalto. O rapaz estava em uma bicicleta e tentou fugir. Neste momento, os criminosos efetuaram seis disparos contra John, que foi atingido com pelo menos quatros tiros, onde já caiu sem vida.



Após os disparos, os criminosos fugiram e não levaram nenhum objeto da vítima. John morava no Residencial Pedro Balzi, na zona Sudeste.

A polícia está em diligência para identificar os assaltantes. O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para fazer o recolhimento do corpo. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Tony Silva, do Roda do Dia (ODIA TV)