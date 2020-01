Engavetamento entre quatro veículos causa congestionamento na BR 316

Quatro veículos se envolveram em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (28), na BR-316, no bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina. Segundo informações preliminares, a colisão envolvendo dois caminhões, um carro de passeio e um ônibus, parou o trânsito e gerou um longo congestionamento.

Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um homem de 49 anos, motorista de um dos caminhões sofreu lesões leves. O acidente teria sido causado por um dos caminhões que, por não guardar distância de segurança do veículo à frente, colidiu na traseira do outro caminhão, projetando o segundo veículo para frente, o que o fez colidir com o veículo de passeio e, por fim, fazendo com que este último colidisse com o ônibus.

O trecho onde ocorreu o acidente, localizado em frente à caixa d'água do Parque Piauí possui um intenso fluxo de veículos, por ser uma das principais vias de acesso aos bairros do extremo sul da Capital. Com o engavetamento, os motoristas tiveram que procurar vias alternativas.

Foto: Divulgação/PRF

Foto: Divulgação/PRF







Nathalia Amaral