Um empresário que não teve o nome revelado pela Polícia Civil é suspeito de tentar assassinar a própria esposa com golpes de machado na cidade de Betânia do Piauí, município localizado a 517 km a sudeste de Teresina. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), na residência do casal que também funciona como hotel, no Centro da cidade.



Segundo informações do delegado Cícero de Oliveira, titular da Delegacia de Paulistana, a vítima foi atingida com golpes na cabeça e tentou fugir das agressões, sendo encontrada por policiais no meio da rua, em frente à residência. Bastante machucada, a mulher foi encaminhada para a Unidade de Saúde do município, mas devido ao seu estado de saúde foi transferida para o Hospital Regional de Picos.

Empresário tenta assassinar a esposa a machadadas no Sul do Piauí. (Foto: Reprodução/Cidadesnanet)



“Quando os policiais retornaram à residência do casal, o autor já havia se evadido. Hoje pela madrugada, a equipe esteve novamente na residência e encontraram o corpo do autor do crime, a suspeita é de que ele tenha cometido suicídio”, relata o delegado Cícero de Oliveira.

O delegado relata ainda que não há registro de ocorrência de violência doméstica envolvendo o casal. Até o momento, nenhum familiar foi encontrado para confirmar as identidades do suposto autor e da vítima. A mulher continua internada em estado grave no Hospital de Picos, mas não corre risco de morte.

Nathalia Amaral