Empresário flagra roubo em seu restaurante e atropela suspeito

A movimentação suspeita da quadrilha foi percebida pelo vigilante de um restaurante na zona Leste de Teresina, que antes de ser rendido pelos bandidos conseguiu avisar o proprietário do estabelecimento. O empresário avisou a polícia e todos seguiram para o local.



Ao chegar ao seu estabelecimento, o proprietário do restaurante flagrou o exato momento em que um dos suspeitos retirava uma TV de 58 polegadas do restaurante. Na tentativa de evitar o roubo, o empresário atropelou o suspeito, que ficou preso sob o veículo. O corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o homem das ferragens e ele foi encaminhado para o HUT com vida.



Segundo a polícia, um taxista também integra a quadrilha. Ele é responsável por receber os aparelhos de TV e entregar na cidade da Timon.

Confira mais detalhes na reportagem de Francisco Filho, para o programa Rota do Dia.





Francisco Filho - Repórter Rota do Dia