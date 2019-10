Empresário é vítima de assalto na saída de agência bancária

Um empresário identificado por José Augusto foi vítima de assaltantes na tarde desta sexta-feira (25/10) no momento que deixava uma agência bancária na avenida Barão de Gurgueia, na zona sul de Teresina. Na ação criminosa, um major do Corpo de Bombeiros foi baleado.

José Augusto havia sacado o valor de R$ 7.300,00 e deixava a agência bancária na companhia do Militar quando foi surpreendido pelos assaltantes. O major tentou reagir, mas foi baleado em uma das pernas e os criminosos figuram com o dinheiro.

“Chegou três em um carro, desceram dois e anunciaram a o assalto. Deram um tiro que pegou na perda do major, eu dei o dinheiro e eles saíram em fuga no sentido da beira do rio. É o dinheiro de um queijo que vim pegar aqui no banco”, relatou o empresário.

A policia acredita que se trate do crime de saidinha de banco. “Fomos acionados pelo rádio que houve aqui essa saidinha de banco. Estamos de posse de algumas informações a respeito da placa do veículo envolvido. Geralmente é alguém que já tem uma informação privilegiada. A saidinha de banco é uma hipótese, mas ainda estamos trabalhando no fato”, afirmou o capitão Lisboa, do 1º Batalhão da Polícia Militar.

Otávio Neto