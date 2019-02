Empresário é preso sob suspeita de arrastar a sogra por 30 m em veículo

A delegada Vilma Alves é responsável pelo caso (Foto: Poliana Oliveira/ODIA)



O empresário Roberto Marinho é acusado de tentativa de feminicídio e foi preso na tarde da sexta-feira (1), após uma determinação do delegado geral da Polícia Civil Lucy Keiko. Ele teria atentado contra a vida da sogra após uma discussão familiar, deixando partes do corpo dela em carne viva.

O coordenador do Grupo de Apoio Operacional (Gao) Joatan Gonçalves, que também é agente de classe especial da Polícia Civil, relatou a ODIA que desde as primeiras horas da manhã o grupo permaneceu acampado nas proximidades da residência do empresário e de outros locais que ele frequenta, no intuito de efetuar a prisão. Gonçalves foi um dos agentes que coordenou a ação.

“Ele pegou a sogra e a arrastou por 30 metros no asfalto [com o veículo]. A gente recebeu determinação do delegado geral, Lucy Keiko, a dar apoio para a delegada Vilma [Alves, da Delegacia da Mulher] e fazer a prisão desse homem”, conta.

Por volta das 16h da tarde de ontem, o grupo prendeu o suspeito na residência dele, no bairro Cabral, que foi conduzido para a Central de Flagrantes, por crime previsto na Lei Maria da Penha, com o agravante de tentativa de feminicídio.

O inquérito será realizado pela Delegacia de Proteção dos Direitos da Mulher. O Portal ODIA tentou contato com a delegada Vilma Alves, responsável pelo caso, para saber maiores detalhes, bem como a versão do suspeito, mas a reportagem não foi atendida até o fechamento desta matéria.

Ananda Oliveira