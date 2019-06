PI: Empresário é preso em Parnaíba por tráfico de drogas

Conhecido como “Carioca”, Douglas José Oliveira Machado, foi preso na cidade de Parnaíba, após ser condenado em Santa Catarina, pelo crime de tráfico de drogas.





Foto: Secretaria de Segurança

O acusado, passou um período foragido no Rio de Janeiro, e depois fixou morada em Parnaíba, onde se tonou proprietário de um restaurante no município.

A prisão foi feita pela Polícia Civil do Piauí com apoio do Núcleo de Inteligência da Planície Litorânea. Os policiais aproveitam para pedir a população que realizem denúncias anônimas sobre os crimes, assim, os casos podem ter resoluções mais rápidas. Para denunciar basta responder o questionário abaixo.

Clique aqui: bit.ly/denunciapcphb

Secretaria de SegurançaMaria Clara EstrêlaSandy Swamy