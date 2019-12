Empresário é assassinado durante tentativa de assalto em Picos

Um empresário identificado como Edilson Gonçalo de Oliveira, proprietário da Granja Edilson, foi assassinado com dois tiros durante uma tentativa de assalto na tarde deste sábado (28), na Rua Cruzeiro, no Centro do município de Picos. A Polícia Militar foi acionada e suspeita que a vítima tenha reagido a ação.



Empreendimento da vítima. Foto: Reprodução Google.

Segundo a polícia, o crime foi por volta das 14h. Dois homens em uma motocicleta chegaram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Durante a ação, um dos suspeitos disparou contra Edilson e o acertou na região da boca e abdômen. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Justino Luz, mas não resistiu aos ferimentos.Ainda não há informações dos suspeitos.

O corpo de Edilson Gonçalo passará por exames médicos. Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos estão nesse momento em diligências na tentativa de prender os suspeitos do crime.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia