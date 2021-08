Empresário é assassinado com 10 tiros no bairro Ininga em Teresina

Um empresário identificado como Antônio José Torres de Assunção, 55 anos, foi brutalmente assassinado no começo da noite desta terça-feira (10) na Rua Senador Joaquim Pires do bairro Ininga, zona Leste de Teresina. Ele estava dentro do próprio carro quando foi surpreendido pelos disparos.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

A perícia da Polícia Civil, que esteve no local, encontrou pelo menos 10 perfurações de bala no veículo do empresário. Policiais do 5º BPM estiveram na cena do crime para fazer o isolamento do local. De acordo com o relatório de ocorrência do Comando do Batalhão, Antônio era empresário da Construção Civil e trabalhava em um prédio comercial próximo de onde ocorreu o assassinato.

O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O IML esteve no local para remover o corpo de Antônio.

