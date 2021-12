Em Parnaíba, jovem é executado a tiros na porta de casa

Um homem identificado como Leon Araújo Bittencourt, de 27 anos, foi assassinado a tiros na porta de casa no bairro Ilha de Santa Isabel, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

Segundo informações do tenente coronel Pacífico Neto, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, o crime ocorreu na noite deste domingo (05).

Foto: Reprodução/Blog do Pessoa

De acordo com o comandante, uma viatura do 2º BPM fazia ronda pela região quando foi acionada por populares informando o crime. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima não havia resistido aos ferimentos e já estava em óbito.

O Instituto de Medicina Legal de Parnaíba foi acionado e recolheu o corpo. Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime ou a motivação do assassinato.

Outros homicídios

Esse foi o terceiro homicídio ocorrido na região durante o final de semana. Na noite da sexta-feira (03), um homem identificado como Marcos Yure, de 19 anos, foi morto a tiros em um bar na Rua Ceará, no bairro São Francisco, em Parnaíba. Já o segundo homicídio ocorreu dentro do Shopping Amarração, na cidade de Luís Correia, na noite do último sábado (04). A vítima, a empresária Sâmia Priscila Santana Araújo, foi executada dentro da própria loja. Além da empresária o companheiro da vítima, que estava no estabelecimento, também foi atingido por disparos.