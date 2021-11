Em Parnaíba, acusado de homicídio qualificado é condenado a 25 anos de prisão

Nesta quarta-feira (17) o Tribunal do Júri em Parnaíba condenou a 25 anos de prisão o acusado de assassinar a tiros um homem identificado como Cledilson Sousa Cunha. Segundo o Ministério Público do Piauí, o crime ocorreu em uma residência localizada na Rua Pedro, bairro Santa Luzia, no dia 24 de setembro de 2016. A vítima estava na calçada da residência, tomando um café, quando foi surpreendida pelos disparos.

De acordo com a investigação policial, o réu, identificado como Maurício Nascimento da Cunha, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e o crime teria sido motivado por uma dívida relacionada ao tráfico. Ainda segundo a denúncia, Jhonyston Carvalho da Silva, vulgo Galego, auxiliou Maurício na realização do crime. O comparsa pilotando uma moto com Maurício na garupa, dirigiu-se ao local onde se encontrava a vítima. Ao chegar ao local, Maurício sacou a arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos contra Cledilson, que morreu no local. O Conselho de Sentença reconheceu que Jhonyston Carvalho da Silva não concorreu para a prática criminosa, votando pela absolvição do acusado quanto ao crime de homicídio. Já Maurício foi condenado a 25 anos e 06 meses de reclusão.

