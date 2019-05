Em menos de 24h, cinco homicídios são registrados no Piauí

O final de semana foi violento na capital e interior do Piauí. Isto por que em menos de 24 horas, foram registrados cinco homicídios no Estado, sendo quatro nas zonas Leste e Sul de Teresina e o quinto no município de Cocal dos Alves, que fica a cerca de 118 Km da capital.



O caso mais recente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (13). Um homem foi encontrado morto em uma praça no Parque Mão Santa, em Teresina. A Polícia Militar ainda está no local, realizando diligências para descobrir a motivação e o suspeito.

Antes desse, na madrugada do domingo (12), um morador de rua, identificado apenas como Paulo, foi assassinado a tiros no bairro Macaúba, zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia Militar, o crime teria relação com o tráfico, uma vez que Paulo seria usuário de drogas e estaria em dívidas.



Foto: Arquivo O Dia

Por volta das 10 horas da manhã de ontem (12), a PM foi acionada novamente para atender a outra ocorrência de homicídio, dessa vez no Parque Vitória. Um homem identificado como Paulo César Alves de Oliveira foi morto também a tiros, próximo a um depósito. De acordo com o capitão Paulo Silas, comandante da 2ª Companhia de Policiamento do Promorar, Paulo César era detento a Penitenciária Major César e estaria solto devido à saída temporária do Dia das Mães.

“O crime tem características de execução e há possibilidade de ter sido praticado por algum desafeto, mas isso só a investigação vai dizer. O fato é que os tiros foram direcionados a ele e nenhum pertence de valor material foi levado, algo que poderia caracterizar o latrocínio”, explicou o capitão.

Já durante a tarde deste domingo (12). Um homem, identificado apenas como Bruno, de 21 anos, foi assassinado dentro de uma casa de eventos no bairro Pedra Mole. De acordo com o major Marcelo Barros, o jovem chegou a ser encaminhado para um hospital, mas morreu no local. Com a vítima foi encontrado uma certa quantia de drogas.



Foto: Arquivo O Dia

“Testemunhas relataram que o homem estava fugindo de vários homens que estavam armados, ele entrou no estabelecimento e foi alvejado com vários tiros. Não sabemos a motivação e nem quantos homens estão envolvidos neste homicídio”, disse.

As investigações das mortes na Capital ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Homem é assassinado pelo próprio primo no interior

Além dos quatro homicídios registrados em Teresina, o final de semana também foi violento no interior do Piauí. Na cidade de Cocal dos Alves, mais precisamente na localidade Carnaubal, um homem de 40 anos foi assassinado pelo próprio primo após uma discussão na saída de um bar. O caso ocorreu na noite de ontem (12). A vítima foi identificada como sendo Jair de Araújo Fontenele e foi atingida com uma facada na região do abdome.

“Nós não sabemos o paradeiro do acusado nem o que teria motivado o crime, mas acreditamos que os dois estivesse sob efeito de álcool e a briga tomou proporções fora de controle. O acusado desferiu o golpe contra o próprio primo e se evadiu do local”, explicou o soldado Dacyelson, da 2ª Cia do 2º BPM de Cocal dos Alves.

Um senhor, de 40 anos, Identificação da vítima: Jair de Araújo Fontinele. O crime ocorreu eles não souberam relatar o motivo, eles estavam juntos, deve ter ocorrido alguma discussão entre os dois. Arma branca, o acusado é primo da vítima. Localidade Carnaubal, na zona Rural. Soldado Dacyelson.

Geici Mello e Maria Clara Estrêla