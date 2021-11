Em Campo Maior, homem é morto com pauladas na cabeça

Um homem identificado como Luciano Alves de Sousa, de 48 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira (25) com pauladas na cabeça durante uma briga às margens do rio Surubim, na cidade de Campo Maior, localizada a cerca de 80 km de Teresina.

Foto: Divulgação/PM

Segundo informações do major Etevaldo Viana, comandante do 15º BPM, a vítima estava usando drogas em um terreno na companhia do acusado, identificado como Edmar Pereira da Cruz, de 58 anos, quando os dois iniciaram uma discussão. A vítima foi morta com golpes do cabo de uma enxada.





Foto: Divulgação/PM

"A Polícia Militar foi informada por volta de 7 horas da manhã desse corpo encontrado. O local foi devidamente isolado, acionado a perícia e o IML. Fizemos as diligencias já de posse das informações porque uma testemunha viu o Edmar confessando que tinha matado uma pessoa nesse terreno. Essa testemunha informou de de quem se tratava, disse que ele tinha passado a pouco e falou pra não avisar à polícia", afirmou o comandante.

Foto: Divulgação/PM



O acusado foi localizado pelos policiais militares em um bar na Praça Luiz Miranda, no Centro de Campo Maior. Edmar Beira Rio, como é conhecido no município, foi conduzido à Delegacia de Campo Maior e autuado em flagrante pelo crime de homicídio.