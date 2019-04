Em Brasília, Firmino defende construção de novo aeroporto em Teresina

A construção de um novo aeroporto em Teresina foi tema de uma audiência realizada nessa terça-feira (2), na sede da Secretaria Nacional de Aviação Civil, em Brasília. O encontro contou com a presença de representantes da bancada federal do Piauí e do prefeito Firmino Filho(PSDB), que defendeu a importância da construção do novo terminal.



Os senadores Ciro Nogueira e Marcelo Castro participaram da apresentação realizada na sede da Secretaria de Aviação Civil - Foto: Divulgação



"Nossa ideia é ter um modelo diferenciado para ter um novo aeroporto em Teresina. Nosso desafio foi demonstrar para o governo federal e a Secretaria de Aviação Civil que o aeroporto de Teresina precisa de tratamento diferenciado. Destacamos que a atual estrutura é danosa para o desenvolvimento urbano de Teresina e isso terá impactos a médio e longo prazos, por ser na região baixa da cidade e muito próximo do Centro e da zona Leste", disse Firmino.

O aeroporto Petrônio Portela deve ser levado à concessão no próximo ano, segundo previsão da atual política aeroportuária do governo federal. Para Firmino é preciso requalificar o local. “A ideia é que a área do Aeroporto Senador Petrônio Portella, na zona Norte, seja requalificado, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores do seu entorno", acrescentou.

Natanael Souza - Jornal O Dia