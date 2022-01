Em Bom Jesus, carga de maconha avaliada em R$ 1,4 milhões é apreendida pela PF

Um caminhão com mais de 650Kg de maconha foi apreendido, na noite desta segunda-feira (17), na BR-135, no município de Bom Jesus, localizado a 605 km de Teresina. Segundo a Polícia Federal, o veículo já vinha sendo monitorado em trabalho conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a abordagem.

Foto: Divulgação/PRF

Leia também: Homem invade casa de ex-namorada e é morto pelo atual com "mata-leão" no Angelim

De acordo com a PRF, durante a abordagem, o condutor, um homem de 34 anos que não teve a identidade revelada, demonstrou estar nervoso ao relatar que veículo estaria carregado, supostamente, de cerâmica. Questionado novamente, o homem assumiu que carregava a droga em meio à carga.

Foto: Divulgação/PF

O caminhão vinha de São Paulo com destino a Teresina. Segundo a polícia, a droga estava dividida em tabletes e é avaliada em cerca de R$ 1,4 milhões.

O motorista foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de tráfico de drogas, podendo estar sujeito a uma pena de reclusão de 5 a 15 anos de prisão.



Além da PF e da PRF, o trabalho contou também com o apoio da Força Tática da Polícia Militar do município de Bom Jesus.

Aguarde mais informações.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no