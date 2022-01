Em Amarante, caminhoneiro morre preso às ferragens após acidente

Um acidente grave envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa morta na BR-316, na cidade de Amarante, localizada a 163 km de Teresina. Segundo informações do comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Cordeiro, a vítima fatal ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu na região do Povoado Ararinha, zona Rural do município de Amarante. A vítima fatal, identificada como José Mario Gonçalves Guimarães, de 43 anos, conduzia um dos caminhões. Já o outro motorista, identificado como Luís Alberto Lima, sofreu apenas escoriações leves.

Foto: Divulgação/PM

De acordo com o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão conduzido por Luís Alberto vinha na frente quando precisou frear diante de uma lombada, enquanto o caminhão que vinha atrás, conduzido por José Mario, colidiu em sua traseira. Diante dos fatos, os policiais rodoviários verificaram a princípio que a causa presumível foi a ausência de reação do condutor que veio a óbito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima veio a óbito ainda no local do acidente. O corpo do caminhoneiro foi recolhido e conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML). Já a vítima com escoriações leves foi encaminhada ao hospital.

O caminhoneiro que sobreviveu ao acidente foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no