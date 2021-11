Em Água Branca, mulher mata o marido a facada após sofrer agressões

Uma mulher identificada como Simone Vieira Sousa foi presa na noite da última quarta-feira (03), no bairro Macedo, município de Água Branca, suspeita de assassinar com uma facada o próprio marido, Kleber Teixeira de Sousa. O golpe de arma branca atingiu a vítima na região do joelho.

De acordo com 18° Batalhão da Policial Militar, o crime aconteceu por volta das 22h30, quando o casal travou uma luta corporal, e a mulher acabou desferindo uma facada contra o homem. Os primeiros levantamentos dos policias que atenderam a ocorrência apontaram Simone foi agredida por Kleber, o que teria motivado o crime.

Hospital de Água Branca (Foto: Prefeitura de Água Branca)

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o hospital, contudo, não resistiu ao ferimento e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. A Polícia Militar informou que a mulher foi encontrada na residência, levada para da Delegacia Regional e autuada pelo crime de homicídio.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causam que levaram a discussão do casal e a motivação do crime. Os investigadores buscam levantar ainda a dinâmica da luta corporal e as circunstâncias da facada.

