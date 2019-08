Em 2019, 84 foram mortos em acidentes com motocicletas no PI

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (22), pela Polícia Rodoviária Federal, somente em 2019, aconteceram 306 acidentes graves envolvendo motocicletas com 84 mortos nas rodovias federais do Piauí. Para evitar novos acidentes, a PRF está intensificando as ações de fiscalização nas rodovias federais do estado.

De acordo com a PRF, a fiscalização de motocicletas foi intensificada ao longo de todas as rodovias federais do estado do Piauí com a intenção é retirar de circulação motocicletas que estejam em situação irregular e com equipamentos obrigatórios ineficientes como forma de prevenir acidentes.

Foto: Divulgação/PRF/PI

Além dos acidentes, a PRF pretende coibir a condução dessas motocicletas por pessoas inabilitadas, o que pode provocar acidentes graves. A operação também tem como pano de fundo a recuperação de veículos roubados e a utilização desses bens no cometimento de crimes.

Somente ontem, 29 motocicletas foram autuadas e recolhidas por estarem em situação irregular. Os bens foram encaminhados para empresa de guarda terceirizada e conveniada com a PRF e estarão a disposição dos proprietários para a devida regularização. As operações ocorreram na região metropolitana de Teresina e Oeiras, nas BRs 316 e 230.





Nathalia Amaral, com informações da PRF.