Egresso do Sistema Prisional é preso praticando roubos na Av. Maranhão

Marcos Laércio, conhecido pelo apelido de Lalá, foi condenado a 21 anos de prisão, mas já cumpria pena no regime condicional. Sua prisão foi realizada pelos homens do 3º DP às margens do Rio Parnaíba, sob a acusação de assalto a pessoa que circulam pela região do Centro de Teresina.





Francisco Filho - Repórter Rota do Dia