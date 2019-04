Uma dupla de assaltantes foi presa na tarde desta sexta-feira (12) após uma perseguição policial na BR-316, na zona Sul de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, os dois presos e um comparsa teriam abordado a vítima em um semáforo nas proximidades da Tabuleta por volta das 14h e roubado o veículo.

Dupla toma carro de assalto e é presa após perseguição policial. (Foto: Jailson Soares/ O Dia)



Após a ação criminosa, os assaltantes se evadiram pela BR-316 e foram perseguidos por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar. O trio foi interceptado nas proximidades do bairro Promorar, mas um dos suspeitos conseguiu se evadir do local. Um menor que não teve a identidade revelada foi apreendido pela Polícia e confessou ser o dono da arma de fogo utilizada no crime.

O suspeito foi detido e o adolescente apreendido e ambos foram conduzidos à Central de Flagrante para os procedimentos legais cabíveis. O veículo roubado foi recuperado e deverá ser entregue para o proprietário.

Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.