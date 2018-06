Dupla tenta sofre acidente ao tentar fugir da polícia após assalto

Uma dupla de assaltantes sofreu um acidente durante perseguição policial ocorrida na Avenida Maranhão no final da noite desta quinta-feira (07). Em um carro roubado, eles tentavam escapar dos PM’s, quando perderam o controle da direção e acabaram batendo o veículo contra o muro de um terreno no bairro Santa Luzia. Com arranhões leves pelo corpo, a dupla ainda tentou fugir a pé, adentrando em um matagal, mas ficaram cercados e acabaram se entregando.



Os presos foram identificados como sendo Pedro Henrique e Pedro Paulo e com eles a polícia apreendeu um revólver calibre 38 carregado. Segundo o capitão Fábio Soares, do 6º BPM, eles haviam tomado o carro – um Pálio branco – de assalto no bairro Lourival Parente, onde continuaram praticando uma série de roubos a residências e pedestres.



Carro roubado pelos suspeitos no Lourival Parente (Foto: Divulgação/PM-PI)

“Nós recebemos o chamado pelo COPOM e vimos um veículo com as características repassadas trafegando em alta velocidade pela Miguel Rosa. Foi aí que iniciamos o acompanhamento e quando perceberam que estavam sendo seguidos pela viatura, eles começaram a cortar o trânsito e seguiram para o Santa Luzia para pegar a Maranhão”, relatou o PM.

Além da arma, com os suspeitos foram encontrados também vários aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e outros objetos de roubo como carteiras e documentos das vítimas. Todo o material recolhido, junto com os presos, foi encaminhado para a Central de Flagrantes. O carro, que tem placa PID-0729, também foi levado para a delegacia.

