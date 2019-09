Dupla rende família e rouba R$ 100 mil em joias e carro de luxo

Uma família residente no bairro de Fátima, zona Leste de Teresina, foi alvo da ação de uma dupla de criminosos na última terça-feira (10). O dono da residência, que teve a identidade preservada, foi rendido pelos dois suspeitos ao abrir o portão de casa durante a manhã e teve vários objetos pessoais roubados, incluindo o veículo da família.



Veículo roubado pelos assaltantes. (Foto: Chico Filho/O Dia)

A testemunha revelou para a Polícia Civil que, ao abrir o portão da residência para esperar seus funcionários, foi surpreendida pela dupla que utilizava uma arma de fogo e uma faca. Após ser rendido, o proprietário conta que foi levado para dentro de casa e ofendido pelos assaltantes com palavras de baixo calão.

“Esses dois elementos adentraram em um imóvel e fizeram o terror com os moradores da residência. Vários objetos foram roubados incluindo o veículo, dinheiro e joias”, informa o delegado Odílio Sena, 21º Distrito Policial.

Entre os pertences roubados pela dupla estão notebooks, roupas, celulares, aparelhos de videogame, R$ 2 mil, U$ 2 mil, cerca de R$ 100 mil em joias e um veículo de luxo do modelo Kia Sorento, usado pelos assaltantes para fugir do local do crime.

Veículo roubado pelos assaltantes. (Foto: Chico Filho/O Dia)



Após uma denúncia anônima, o veículo foi encontrado na noite de ontem (11), em um matagal nas proximidades do município de Altos. O local onde o carro foi abandonado pelos assaltantes fica em uma clareira de difícil acesso.

“É um lugar ermo, distante. A distância de Teresina para o local é de 60 km. É um lugar de difícil acesso e só vem quem conhece. Provavelmente os assaltantes são da região, não sei confirmar ainda porque as investigações mal começaram, mas é um bom indicativo”, afirma o delegado.

O veículo encontrado foi periciado em busca de evidências que levem à prisão dos envolvidos no crime. Até o momento a dupla não foi localizada pela Polícia e os demais objetos roubados das vítimas ainda não foram recuperados.

Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.