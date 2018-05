Dupla invade residência para roubar e faz família refém no bairro Aeroporto

Uma família de cinco pessoas viveu momentos de terror e apreensão na madrugada desta sexta-feira (04) no bairro Aeroporto. Dois homens armados com revólver invadiram a residência para fazer assalto e acabaram colocando as vítimas sob a mira de suas armas enquanto armavam um plano para tentar fugir. Dentre os reféns havia um menino de apenas 11 anos.



A ação começou no bairro Mocambinho, onde os suspeitos roubaram uma motocicleta para fazer assaltos na região. Pouco tempo depois, na Avenida Centenário, eles abandonaram o veículo para não serem identificados pela polícia e decidiram invadir uma residência. No local, eles encontraram uma família de cinco pessoas e os mantiveram sob a mira de suas armas enquanto roubavam seus pertences, dentre os quais celulares e dinheiro. Um dos suspeitos vigiava as vítimas e lhes ameaçava e o outro vasculhava a casa.

Segundo o comandante do RONE, major Newmarcos Pessoa, os criminosos tiveram problemas na tentativa de fuga. “Após recolherem tudo que podiam levar, eles viram que a casa estava cercada por populares que perceberam a movimentação suspeita. A esta altura, nossa viatura mais próxima já havia sido acionada e se dirigia ao local. No desespero, eles obrigaram a família inteira a entrar no carro e fizeram a mulher dirigir o veículo em fuga”, relata.

Mas o percurso não durou mais que alguns quarteirões. Com a viatura perseguindo o carro, e os populares correndo atrás a pé, eles obrigaram a motorista a parar próximo à Caixa Econômica da Avenida Duque de Caxias e assim que abandonaram carro, os moradores, revoltados com a violência os abordaram e impediram-no de escapar. Quando a PM chegou, eles já estavam desarmados e caídos no chão e sendo agredidos pelos populares com socos e pontapés.

O RONE teve que pedir reforço do 9º BPM para conter a população e prender os criminosos. Com eles foi apreendido um revólver que estaria descarregado, por isso não teria sido acionado nem contra as vítimas, nem contra os populares. Um deles sofreu um ferimento na cabeça devido às agressões e precisou ser encaminhado para o Hospital do Buenos Aires. Logo em seguida os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes e autuados por porte ilegal de arma, ameaça e tentativa de assalto.

“São dois indivíduos conhecidos na zona Norte e um deles , inclusive, é foragido da Major César e respondia por assaltos e tráfico de drogas. São conhecidos também por agirem com violência”, explicou o major Newmarcos. Com a dupla a polícia recuperou uma bolsa, vários celulares e R$ 800,00.

Maria Clara Estrêla