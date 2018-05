Dupla é presa suspeita de aplicar golpes na compra de veículos em THE

A Polícia Civil, por meio da Gerência de Policiamento do Interior, prendeu na manhã desta quarta-feira (02) dois homens suspeitos de aplicarem golpes na compra de veículos em Teresina. As prisões foram efetuadas em um shopping da zona Leste da capital.



Segundo o gerente de Policiamento do Interior, o delegado Emir Maia, a dupla foi identificada a partir da denúncia de um funcionário do banco em que os dois tentavam fazer o financiamento do veículo.

Um dos suspeitos entregou uma documentação falsa, se passando por outra pessoa. No entanto, o funcionário reconheceu que os dados apresentados eram de um amigo e ligou para a vítima para confirmar a compra do carro.

Ao ser informado que a vítima, identificada apenas como Gustavo, não estava comprando o veículo, o funcionário entrou em contato com a Polícia Civil e marcou a assinatura do contrato para esta quarta-feira (02). “Nós fomos para a revendedora de carro e vimos que os documentos eram falsos. Ele tinha clonado a identidade da vítima, tirado a fotografia e colocado a dele. Ele fez o financiamento e iria receber o carro hoje”, conta o delegado.

A Polícia prendeu o suposto estelionatário no momento em que ele assinava os contratos da compra do veículo, um Fiat Siena, em um shopping na zona Leste de Teresina.

De acordo com a Polícia, a dupla adquiriu o carro através de um anúncio virtual. Um dos suspeitos atuava como intermediador da compra, facilitando a realização do contrato de financiamento junto ao banco, enquanto o outro suspeito se passava pelo comprador.

Os dois não tiveram a identidade revelada pela Polícia.

Nathalia Amaral