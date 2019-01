Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas no Norte do Piauí

Dois homens foram presos em flagrante durante operação policial no Piauí. A ação deflagrada na manhã desta quinta-feira (24), visava investigar e desarticular o tráfico de drogas na cidade de São João da Fronteira, município localizado ao norte do Piauí, próximo a Piripiri. Os presos foram identificados como Antonio Rogério Araújo Filho e Francisco Jorge de Sousa Ximenes.





Material recolhido pela polícia. Foto: Divulgação

Segundo o Delegado Hugo de Alcântara, titular da Delegacia de Polícia Civil de Piracuruca, a operação teve um saldo positivo para a população. “As investigações tiveram início meses atrás. A equipe já estava fazendo os levantamentos e mapeamento da venda de drogas na região, que tem apresentando aumento na criminalidade”, disse.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos, ao todo, cinco mandados de busca e apreensão em imóveis, na zona urbana e também na zona rural da cidade. Durante a ação a polícia encontrou um revólver calibre .38, com numeração raspadas, sete munições do mesmo calibre, um tablete de maconha, três trouxas de maconha, balança de precisão, seis celulares e muito dinheiro trocado.

Adriana MagalhãesGeici Mello