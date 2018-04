Dupla é baleada ao tentar fazer assalto próximo a sede de Batalhão da PM

Uma tentativa de assalto ocorrida por volta das 06h30min da manhã desta quinta-feira (26) terminou com uma pessoa ferida no Parque Industrial, próximo à sede do 6º Batalhão de Polícia Militar. Os suspeitos, que trafegavam em uma motocicleta, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo ao tentarem abordar uma vítima. A informação é do subcomandante do 6º BPM, capitão Fábio Soares.



De acordo com ele, um dos suspeitos, que não teve o nome informado, foi atingido na perna pelo tiro e seu comparsa acabou ficando ferido com a queda da motocicleta. “O que foi baleado foi encaminhado para o HUT porque apresentava um ferimento sério na perna, mas o comparsa aparentava estar bem e foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Nenhum objeto de roubo foi encontrado com eles”, relata o capitão.

A polícia ainda não sabe de onde partiram os tiros que atingiram os suspeitos. Duas hipóteses são cogitadas: uma de que a vítima teria reagido e entrado em luta corporal com os criminosos, fazendo com que a arma deles disparasse, e outra de que um agente de segurança à paisana estaria passando pelo local no momento, quando viu a ação e efetuou os tiros para parar os suspeitos.

Policiais do 6º BPM que ouviram os disparos chegaram ao local e se depararam somente com a dupla caída no chão, próximo à moto. O local foi isolado até a chegada do Samu e o caso vai seguir sob investigação do Distrito Policial da área.

Maria Clara Estrêla