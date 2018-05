Dupla é assassinada com oito disparos de arma de fogo no Promorar

A Polícia Militar registrou um duplo homicídio na Avenida Principal do bairro Promorar por volta de uma hora da madrugada desta segunda-feira (21). As vítimas foram identificadas como sendo Francisco Wellison da Silva Sousa, de 20 anos; e Antônio Francisco Sousa Filho, de 22 anos.



Segundo o capitão Silas, comandante da 2º Companhia Independente de Policiamento do Promorar, os dois trafegavam em uma motocicleta, quando foram surpreendidos por mais dois indivíduos em outra moto. “Já se aproximaram atirando, não deu tempo deles se defenderem. Atiraram e se evadiram do local com destino ignorado logo em seguida”, relatou.

Para a polícia, o crime pode ter sido uma execução, já que nada de valor material das vítimas foi levado, o que poderia caracterizar um latrocínio, e a quantidade de disparos não leva a crer que o revólver tenha sido acionado de forma acidental. “Foram oito tiros. Quem atirou, atirou para garantir que não haveria chance de nenhum deles resistir”, pontuou o comandante da Cia do Promorar.

A polícia ainda não tem a identificação dos suspeitos e mesmo tendo feito diligências, na região, ninguém foi preso até o começo da manhã. O caso está seguindo sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Maria Clara Estrêla