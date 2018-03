Dupla de assaltantes leva R$ 80 mil de joias de vendedor de Picos

Dois homens armados abordaram um vendedor de joias conhecido como Antônio do Ouro, no início da manhã de domingo (11), no povoado Fátima, em Picos. A vítima estava em frente à sua residência e se preparava para ir à feira em Jaicós, onde comercializava as suas.



Segundo informações da Policia Militar de Picos, os assaltantes chegaram de moto e amarraram a vítima. A dupla levou cerca de 250g de ouro, 300g de prata e 100 relógios, totalizando cerca de R$ 80 mil em joias.

Os criminosos fugiram antes da chegada da polícia e, até então, não há informações sobre o paradeiro.

Nayara FelizardoLucas Albano