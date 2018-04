Dupla assalta comércio, população reage e espancada assaltantes

Dois homens foram perseguidos e espancados por populares após realizarem um assalto em um comércio, localizado no centro da cidade de Buriti dos Lopes, no norte do estado. O caso aconteceu na noite de ontem (20).



Segundo o Sargento Vieira, da Policia Militar da região, um dos assaltantes foi identificado apenas como Silvinha, e o outro, menor de idade, não teve a identidade revelada. “Eles tentaram fugir com dinheiro e um celular roubado do comércio, mas a população foi mais rápida e conseguiu alcançá-los”, conta.

De acordo com o sargento, Silvinha conseguiu fugir do local antes da chegada da polícia. No entanto, por conta dos ferimentos, o menor não conseguiu deixar o local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, o adolescente foi encaminhado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, e não corre riscos.

Até o momento, Silvinha continua foragido. A Policia Militar continua com diligencias em busca do paradeiro do acusado e, se encontrado, ele será preso em flagrante.

Nayara FelizardoLucas Albano