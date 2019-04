Dupla armada toma de assalto carro dos Correios na zona Leste

Dois homens armados tomaram de assalto um carro dos Correios na manhã desta quinta-feira (4), na avenida Homero Castelo Branco, na zona Leste de Teresina. O veículo foi encontrado abandonado por equipes do Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) por volta das 11h nas proximidades do Parque da Cidadania, no Centro de Teresina.

Segundo informações do cabo Láercio da Rone, a polícia foi acionada pelos próprios moradores que presenciaram os assaltantes abandonando o veículo. Imagens das câmeras de segurança de residências do entorno do local flagraram o momento em que os indivíduos saem do veículo e se evadem do local. As imagens deverão ser analisadas pela perícia para chegar à identidade dos suspeitos.

De acordo com a Rone, uma equipe da Polícia Federal esteve no local colhendo as primeiras informações sobre o caso. “Também foi feita uma varredura com o canil do Batalhão da Rone, para ver se havia droga dentro de alguma encomenda na van”, explica o cabo Laércio.

Segundo a polícia, o veículo utilizado na fuga foi identificado e equipes estão em diligências em busca dos suspeitos.

A reportagem do O DIA entrou em contato com os Correios e a empresa informou que não irá se pronunciar sobre o caso. Por ser uma empresa pública federal, as investigações deverão ser conduzidas pela PF.

Nathalia Amaral, com informações de Breno Cavalcante.