Dupla agride cobrador durante arrastão em ônibus no Deus Quer

Uma dupla de assaltantes ainda não identificados fez um arrastão em um ônibus coletivo do Consórcio Theresina – linha Jardim Europa/São Cristóvão – no residencial Deus Quer por volta das 19 horas da noite desta quinta-feira (26). Durante a ação, eles agrediram o cobrador com coronhadas na cabeça e levaram cerca de R$ 300 reais da caixa registradora, além de todos os pertences dos mais de 30 passageiros que estavam no veículo.



De acordo com policiais do 8º BPM, os suspeitos se passaram por passageiros, pediram parada, mas assim que as portas se fecharam, eles anunciaram o assalto e mostraram as armas. Munidos cada qual com um revólver, eles agiram com violência, ameaçando o motorista e enquanto um roubava a renda do dia do cobrador, o outro tomava celulares e bolsas dos passageiros.

Na fuga, os criminosos desligaram o ônibus e levaram a chave, e quando adentraram no carro que os aguardava em uma rua perpendicular à do assalto, saíram atirando para cima, para intimidar os populares e evitar a aproximação da polícia.

O motorista do ônibus, identificado apenas como James, relatou aos policiais que os assaltos são constantes naquela região do Residencial Deus Quer e que só este ano já foi roubado duas vezes durante o serviço. Os PMs ainda fizeram diligências na região à procura dos suspeitos, mas nenhum deles foi encontrado. A Polícia Civil, que vai cuidar da investigação, recolherá as imagens das duas câmeras de segurança do ônibus, que registraram toda a ação, para poder identificar os criminosos.

Quanto ao ônibus, sem a chave, foi preciso o motorista e cobrador acionarem o reboque da empresa para poder leva-lo para a garagem. Os passageiros foram obrigados a aguardar o outro ônibus da linha para poder seguir o percurso. Até a manhã de hoje (27), nenhuma prisão sobre o caso havia sido feita.

Maria Clara Estrêla