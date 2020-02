Duas pessoas morrem e uma fica ferida após acidente em Sussuapara

Duas pessoas morreram uma ficou ferida em um acidente na noite da sexta-feira (08), no municipio de Sussuapara, no Sul do Piauí. Segundo a Polícia Militar (PM), duas motocicletas bateram de frente e uma delas pegou fogo.



Ainda conforme a Polícia Militar, uma mulher identificada como Paloma Aparecida de Sousa Oliveira morreu no local. O condutor da outra motocicleta, um homem identificado apenas como Johnny Clayton Divino Rocha, foi socorrido e levado ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada deste sábado (08).

Pamola levava na garupa uma amiga 21 anos que teve uma fatura exposta na perda após a colisão. A jovem foi encaminhada para o Justino Luz pelo Samu.

A PM informou que com a colisão, a moto conduzida por Pamola pegou fogo. As chamas se alastraram rapidamente pelo veículo e, por muito pouco, não atingiu o corpo da vítima. Populares da região conseguiram controlar o fogo.

A área do acidente foi isolada para perícia. Os corpos foram removidos para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia