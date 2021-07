Dono de panificadora é preso roubando pizzaria no Lourival Parente

Três pessoas foram presas na noite desta terça-feira (22) roubando uma pizzaria no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. Dentre eles, estava um empresário identificado apenas como Alan, dono de uma panificadora que fica localizada no mesmo bairro. A ação deles foi abortada pela polícia, que os pegou em flagrante retirando objetos de dentro do estabelecimento.



A viatura recebeu o chamado pelo 190 e ao chegarem ao local os policiais se depararam com um homem tentando abrir um carro para guardar uma TV roubada da pizzaria. Dentro do veículo estava o empresário dono da panificadora. Ele negou que tivesse envolvimento com o crime e disse que não conhecia os outros dois envolvidos na ação.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

Com ele, a polícia apreendeu cerca de R$ 2.500. “O empresário disse que não estava com o rapaz que tentava abrir o carro, mas ele afirmou que sim, que estava com ele e que o conhecia. O outro envolvido, que estava retirando os objetos de dentro do estabelecimento, tentou fugir correndo, mas nós o pegamos. Os três foram autuados por furto e encaminhados para a Central”, explicou o capitão Fábio Soares, do 6º BPM.

Com os suspeitos, a polícia encontrou copos, pratos e talheres além de eletrodomésticos e bebidas furtadas da pizzaria. De acordo com o capitão Fábio, o estabelecimento estava fechado por conta da pandemia e os criminosos teriam se aproveitado disso para praticar o roubo. Esta não foi a primeira vez que o local foi alvo de furto. No final de semana passado, a pizzaria também foi arrombada e alguns itens alimentícios foram subtraídos da cozinha.

