Dono de casa de show é preso por suspeita de venda de drogas em festas

Equipes da Polícia Militar prenderam neste domingo (10) um homem de iniciais F.B.S.L, mais conhecido como “Facão”, dono de uma casa de shows no bairro Água Mineral e suspeito de traficar drogas dentro do próprio estabelecimento. Sua prisão se deu durante a sétima edição do Projeto Vila Bairro Segurança, promovido pela Semcaspi (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas) na zona Norte de Teresina.



A polícia apreendeu 24 papelotes de maconha e mais 14 papelotes de cocaína. O estabelecimento acabou sendo interditado e teve seu alvará de funcionamento cassado. Facão foi conduzido para a Central de Flagrantes junto com todo o material apreendido.

Além da casa de shows interditada, as equipes da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Centro-Norte registraram ainda quatro autos de infração, duas notificações de alvará de funcionamento e uma notificação de obstrução de via. Ao todo, foram mais de 500 abordagens. A Strans chegou a multar seis condutores e 12 passageiros de motocicleta por não uso do capacete; notificou 12 condutores por estacionamento proibido e conduziu uma pessoa por dirigir sem carteira de habilitação.



Foto: Divulgação/Semcaspi

“É um trabalho integrado com a participação de vários órgãos, que vem tendo todo o apoio da população da zona Norte e que, a cada edição, mostra resultados bastante significativos”, comenta o secretário municipal da Semcaspi, Samuel Silveira.

O Programa

Coordenado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), o Vila Bairro Segurança tem como objetivo reforçar a segurança nos bairros da capital, por meio dos projetos Blitz Sufoco e Teresina Protege. Os 13 bairros assistidos pelo projeto são: Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Itaperu, Mafrense, Matadouro, Mocambinho, Nova Brasília, Olarias, Parque Alvorada, Poti Velho, São Francisco e São Joaquim.

