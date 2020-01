Dona de bar é morta com tiros no rosto em São João do Piauí

Uma mulher identificada como Neta de Sousa, de 40 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo na noite deste domingo (26), na cidade de São João do Piauí, localizada a 454 km de Teresina. O crime aconteceu dentro do bar do qual a vítima era proprietária.

Vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Segundo informações do capitão Vilson Lopes, comandante da Polícia Militar do município, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas, o que possivelmente teria motivado o crime.

"Quando a pessoa está envolvida com esse tipo de crime, a tendência é que aconteça esse tipo de coisa. Ela recebia drogas de Canto do Buriti e Brejo e distribuía na região de São João do Piauí", explica o comandante.

De acordo com a PM, a vítima estava dentro do bar quando um homem armado chegou ao local e efetuou três disparos que atingiram a cabeça da mulher. Ela veio a óbito ainda no local do crime.

A Polícia já identificado o suspeito e está em diligências na intenção de capturá-lo e efetuar a prisão em flagrante.





Nathalia Amaral