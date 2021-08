Dom Expedito Lopes: Dannúbio Araújo, ex-candidato à Prefeitura, sofre acidente grave

O ex-candidato à Prefeitura de Dom Expedito Lopes, Dannúbio Araújo (38), sofreu um grave acidente na noite deste domingo (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem dirigia um Camaro e colidiu com uma S10, dirigido por um homem de 42 anos, na BR-316, Km-305, no município de Picos, a 329 km de Teresina.



(Fotos: Divulgação/PRF)

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 18h15. A pick-up saia de um posto de combustível na BR quando foi colhido transversalmente pelo carro esportivo e capotou em seguida. A princípio, a causa do acidente seria a velocidade desenvolvida pelo automóvel que era incompatível para o local. Além disso, a falta de atenção ao ingressar na rodovia também contribuiu para o acontecimento do acidente.

Os condutores foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos. Dannúbio Araújo é filho do empresário Anchieta e ficou em estado grave. O motorista da pick-up também ficou em estado grave.



O velocímetro do Camaro travou no momento da colisão e marcou velocidade de 210 km/h. Devido ao impacto, ambos veículos pararam em frente à Penitenciária José de Deus Barros.



