Dois são presos por tráfico na zona sudeste da capital

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (10) por suspeita de realizarem tráfico de drogas na zona sudeste da capital. Em poder da dupla, os policiais civis encontraram crack, cocaína, uma balança de precisão e uma arma de fogo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, uma equipe da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) foi destacada para cumprir dois mandados de busca em residências no Grande Dirceu Arcoverde, e a ação culminou com a prisão em flagrante dos dois suspeitos, identificados como Jean Duarte de Araújo, de 33 anos, e Walison César da Silva Neves, de 26 anos.

"Havia muitas denúncias de tráfico naquela região, e a gente mandou uma equipe pra investigar, sendo comprovado que, realmente, estava acontecendo esse crime. A gente constatou que o Jean era o cabeça da história, e estava guardando drogas na casa do Walison", detalha o delegado Marcelo Leal, da Depre.

Os policiais também encontraram mais de R$ 600 em dinheiro trocado, o que reforça a suspeita de que a dupla traficava entorpecentes.

Os dois suspeitos podem ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O delegado Marcelo Leal, da Depre (Foto: Jailson Soares / O DIA)

Cícero Portela e Francisco Filho