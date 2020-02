Dois primeiros dias de carnaval acontecem na tranquilidade

O final de semana de carnaval aconteceu na tranquilidade em Teresina. A avaliação é do major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com ele, o número de ocorrências registradas até o momento é considerado baixo, se comparado com o mesmo período de anos anteriores.



“O carnaval de Teresina está acontecendo na tranquilidade. Estamos com um efetivo extra de 100 homens em cada um dos dias na cidade de Teresina, e o reforço de várias viaturas , para manter a ordem e a tranquilidade nos blocos carnavalescos da cidade de Teresina”, avaliou.

Major Audivam Nunes acompanha movimentação nos blocos da capital(Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Homens da Polícia Militar e da Polícia Civil participam da operação carnaval, que também acontece no interior do estado, nos municípios que também registram grandes concentrações no período.

“A operação segue até a quarta feira de cinzas justamente quando a população esta retornando. Iniciamos a operação na última sexta-feira e seguiremos até quarta, por determinação da secretaria de Segurança”, explicou o major Audivam Nunes.