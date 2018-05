Dois menores são detidos e jovem é presa suspeitos de matar advogada

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes de 13 e 16 anos e uma jovem que não teve a idade confirmada suspeitos de matar a advogada Laís Fernanda Araújo Silva, de 30 anos. Segundo a corporação, a prisão ocorreu no setor Residencial Itália, em Goiânia, no sábado (19). A corporação informou ainda que uma arma foi apreendida e pode ser a que foi usada na noite do crime.

O G1 não localizou a defesa dos presos para comentar o caso.

A advogada foi morta a tiros enquanto tentava estacionar o carro no setor Alto da Glória, na região sul da capital, no último dia 10 de maio. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que suspeitos do crime entravam em um carro após os tiros.

Durante depoimento, o trio confessou que estavam procurando um carro para roubar. A mulher ficou no VW Gol branco usado na ação com um homem enquanto os menores desceram. O adolescente de 13 anos contou ter atirado na vítima durante a abordagem.

“Estava dando uma volta para ver se achávamos uma vítima. Vimos o carro dela, pensamos que tina uma mulher e um homem. Eu passei do lado dela e ela continuou mexendo no celular. Voltamos e eu já enquadrei ela, peguei a maçaneta, abri a porta, ela assustou e eu efetuei o disparo”, disse.

Os três contaram que o homem que estava no carro os deixou na casa em que foram presos e fugiu para o Pará.

Crime

Segundo testemunhas, Laís Fernanda seguia pela Avenida Teresina, divisa entre o bairro e o Jardim Goiás, procurando uma vaga para estacionar e encontrar uma pessoa. Quando tentava manobrar, dois homens chegaram, anunciaram o assalto e atiraram contra ela.

Homenagens

A chefe de Laís Fernanda, Margareth, se reuniu junto com outros colegas da advogada na manhã desta segunda-feira (14) para, juntos, fazerem uma homenagem à mulher. Ela disse que, além de proativa, advogada era uma “companhia alegre” e que ela promovia a união da equipe.

“Para nós está sendo muito difícil, porque além de uma profissional dedicada, era uma amiga, era uma grande amiga de todos nós. Nós éramos uma família aqui. Me coloco na situação da mãe de Laís, sem palavras”, disse, emocionada.

