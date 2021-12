Dois homens são presos tentando estourar caixa eletrônico do Carvalho

Dois homens identificados como Erick Fonseca de Sousa, de 30 anos, e Yan Monteiro Costa, de 27 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (27), por policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar suspeitos de tentarem estourar caixas eletrônicos do supermercado R. Carvalho, localizado no bairro Planalto Uruguai, zona Leste de Teresina.

Segundo informações da PM, a guarnição foi acionada por volta das 22h50 e, ao chegar ao supermercado, surpreendeu a quadrilha tentando roubar os caixas eletrônicos. Além dos dois homens presos, outros dois indivíduos também participaram da ação.

Foto: Divulgação/PM

Eles chegaram a trocar tiros com o vigilante do supermercado, mas ao avistarem a viatura empreenderam fuga. A dupla foi capturada na Vila Bandeirantes, enquanto os outros dois conseguiram fugir. Os dois presos estavam em um veículo Gol, de cor prata, de placas QXT7J14, que foi apreendido.

Fotos: Divulgação/PM

Com a dupla presa, os policiais também apreenderam um rifle 44 sem numeração e sem marca aparente, com quatro munições intactas, dois celulares, quatro cilindros de oxigênio, maçarico, oito estojos com solda, um pé de cabra, além de outros equipamentos utilizados na ação.

Os outros dois suspeitos de participarem da invasão ao supermercado ainda não foram identificados. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.

