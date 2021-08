Dois homens são assassinados com vários tiros em Campo Maior

Dois jovens foram assassinados na madrugada deste domingo com vários tiros na cidade de Campo Maior. Os homens identificados como Weslley da Conceição Nascimento e Vitor Emanuel Pereira Silva foram encontrados pela Polícia Militar dentro de uma residência no Bairro Cidade Nova, em Campo Maior. Os dois tinham passagens por tráfico de drogas de acordo com a PM.

Ao portal Campo Maior em foco o major Etevaldo, do 15° Batalhão da Polícia Militar do Piauí, revelou a dinâmica do crime e explicou onde foram encontrados os corpos.

“Por volta das 4h30min da manhã deste domingo, ocorreu um duplo homicídio em uma residência no bairro Cidade Nova, a casa é de uma mulher identificada como Flávia. As primeiras informações que passaram a Polícia Militar e que dois indivíduos em uma moto chegaram nessa residência e lá realizaram os disparos de arma de fogo contra os dois homens que estavam no local. Os corpos foram encontrados na sala e quarto da casa” revelou o major.

Segundo o Policial Militar tanto as vítimas do homicídio quanto a proprietária do imóvel onde o crime foi cometido já tinham passagem por envolvimento com tráfico de drogas. “Weslley é companheiro da Flávia que não estava em casa no momento do crime, já o Vitor é amigo deles. Os três já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, então, certamente o crime pode estar relacionado com o tráfico” concluiu.

Os corpos dos dois homens foram recolhidos e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Teresina. O caso será investigado pela polícia Civil do Piauí.

Foto: Divulgação



Com informações do Portal Campo Maior em Foco

