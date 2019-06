Dois homens morrem após colisão entre carro e moto na BR 343

Dois homens morreram na noite deste sábado (01), após colidirem frontalmente com um veículo, na BR 343, próximo ao município de São Pedro do Piauí. A informação foi confirmada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estiveram no local auxiliando no socorro dos envolvidos.

De acordo com os agentes, as vítimas estavam em uma motocicleta, que, a princípio, teria invadido a faixa contrária vindo a colidir lateralmente com o carro.

O condutor do veículo, um homem de 64 anos, saiu ileso do acidente. As causas definitivas ainda estão sendo apuradas.

Yuri Ribeiro