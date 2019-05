Dois foragidos são capturados pela Polícia na Grande Santa Maria

A Polícia Civil efetuou, na tarde desta sexta-feira (31), a prisão de dois homens que estavam foragidos - Rogério do Vale Carvalho e Carlos Jonny Dias Fernandes.

Rogério Carvalho é acusado de ter cometido um latrocínio há cerca de quatro anos, no interior do município de Esperantina. "Um rapaz estava com muito dinheiro pra comprar um carro. Ele [Rogério] e seus comparsas souberam dessa informação e mataram o cidadão pra roubar", detalha o chefe de investigação Hérlon Viana, do 22º Distrito Policial.



O outro preso, Carlos Jonny Dias Fernandes, teria passagens por assaltos e arrombamentos, realizados sobretudo em bairros da zona norte e no Centro de Teresina.

A Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar do Piauí deu apoio aos policiais civis na ação de captura dos dois foragidos.

Cícero Portela