Documento roubado do Detran de Mato Grosso é apreendido no Piauí

Um homem foi preso da tarde dessa segunda-feira (25) na BR 343, na cidade de Capitão de Campos, depois de ser abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. O suspeito dirigia um carro de luxo, e apresentou um documento falso do veículo.

Ele conduzia um carro modelo Mercedes- benz CLA 180 quando foi parado pela PRF. Segundo os policiais que participaram da ação, o homem prontamente apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. Porém, durante a inspeção, os agentes perceberam a falsificação do documento. O veículo com registro do Detran do Goiás possui alienação, enquanto o documento foi roubado do almoxarifado do Detran de Mato Grosso em novembro de 2018.

“Os policiais verificaram que o documento apresentado pelo condutor possuía registro de furto do almoxarifado do Detran/MT datado de 16/11/2018 o que comprovaria a fraude para regularizar a situação de alienação do veículo. Foi verificado também que o veículo possui licenciamento original pelo Detran/GO e o documento apresentado pertence ao Detran/MT”, informou a PRF.

O condutor, no entanto, não era o proprietário do veículo. Ele havia pedido o carro emprestado de um amigo. O proprietário se apresentou e negou conhecer a fraude. O homem revelou que pagou R$ 144.000,00 pelo carro. A PRF disse que o condutor foi enviado a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Parnaíba e pode responder por uso de documento falso e furto consumado.

Foto: Divulgação PRF

Otávio Neto