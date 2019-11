DJ é alvejado com tiros durante festa no bairro Cidade Jardim

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na saída de um bar localizado no bairro Cidade Jardim, zona Leste de Teresina. O caso aconteceu no final da noite desta quinta-feira (28) e a vítima foi identificada como sendo Marcos Rafael Alves de Meneses, 35 anos, mais conhecido como DJ Rafael.





Marcos Rafael foi alvejado com três tiros, segundo a PM - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares estiveram no local para isolar a área e garantir o atendimento de Rafael. De acordo com o comandante do 5º BPM, coronel Galvão, ele foi atingido por três tiros na região do tórax. “O SAMU foi acionado e fez os primeiros atendimentos, mas ele saiu do local inconsciente e em estado gravíssimo. Foi levado para o HUT”, relata.

Ainda não se tem informações sobre de onde teriam partido os disparos nem as motivações do crime. O caso seguirá sob investigação por parte da Polícia Civil. O Portal O Dia entrou em contato com a assessoria do HUT para saber mais detalhes sobre o estado de saúde do DJ Rafael, mas ainda não obteve retorno.

Maria Clara Estrêla