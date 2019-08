DHPP registra duplo homicídio no povoado Soinho; dois ficaram feridos

Dois homens identificados como Fábio Silva Oliveira e Rafael Pereira de Sousa foram mortos em uma emboscada na noite desta terça-feira (13), no povoado Soinho, zona Leste de Teresina. Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), as vítimas e mais dois homens seguiram um veículo até o povoado, quando foram surpreendidos por um grupo em um matagal.



De acordo com o coordenador do DHPP, o delegado Francisco Costa Barêtta, as duas vítimas e um terceiro homem, identificado como Abraão Dionísio, teriam solicitado um veículo por um aplicativo de transporte, para receber uma quantia de dinheiro no bairro Pedra Mole. O motorista do aplicativo, Bruno Maciel Silva, teria informado à Polícia que, antes de chegar ao local indicado, os passageiros teriam pedido que ele seguisse um veículo Fiesta de cor prata.

“Segundo ele, o Rafael mandou seguir o Fiesta e disse que ia pegar uma amostra de drogas no povoado Soinho. Eles seguiram o carro, entraram numa estrada vicinal e avistaram o Fiesta parado. O Rafael desceu do carro com o Fábio e foram conversar com os dois ocupantes do Fiesta”, informou o delegado.



Duplo homicídio aconteceu no povoado Soinho - Foto: Jailson Soares/O Dia

O coordenador do DHPP aponta que, segundo relato dos sobreviventes, poucos minutos após chegarem ao local, três indivíduos saíram de um matagal e iniciaram uma discussão com os dois rapazes. Em seguida, o trio teria disparado várias vezes em direção às vítimas. Fábio e Rafael morreram ainda no local do crime, já Bruno e Abraão foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgências de Teresina.

No local, a Polícia localizou estojos de pistola 9 milímetros e calibre 380. “Não sabemos se as vítimas estavam armadas, porque não encontramos nenhuma arma junto dos corpos. O Rafael estava usando tornozeleira eletrônica e isso facilitou que encontrássemos o corpo, porque quando ele foi atingido, andou ainda uns 12 metros, antes de morrer dentro de uma moita”, relata o delegado Barêtta.

Segundo boletim médico do Hospital de Urgências de Teresina, as vítimas baleadas estão conscientes e orientadas. Abraão Dionísio foi atingido por um disparo na perna direita e passou por cirurgia. Já Bruno Maciel foi atingido na coxa, mas o caso não é cirúrgico.

Até o momento, a Polícia não tem informações sobre o que teria motivado o crime. Os autores dos disparos se evadiram do local e ainda não foram localizados pela Polícia. A investigação sobre o caso será conduzida pelo DHPP.

Nathalia Amaral