Dez pessoas são presas praticando roubos e furtos no Centro de Teresina

Cinco homens e cinco mulheres foram presos na manhã desta quarta-feira (17) em Teresina por praticarem roubos e furtos a transeuntes do Centro da Capital. A ação foi deflagrada pelo 1º Distrito Policial, com o objetivo de reforçar a segurança na principal zona de comércio da cidade durante este final de ano.



O grupo criminoso agia no Centro há pelo menos uma década, segundo o titular do 1º DP, delegado Sérgio Alencar. As vítimas preferenciais deles eram idosos e mulheres grávidas. Os roubos e furtos eram praticados principalmente nas descidas dos ônibus ou na entrada e saída das lojas e após a concretização do delito, eles dividiam o que arrecadavam entre eles.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Eles atuavam em grupos de três subtraindo os bens das vítimas. Eram celulares e carteiras principalmente. Depois de recebermos uma série de denúncias sempre com as mesmas descrições de pessoas suspeitas, nós iniciamos as investigações, há cerca de cinco meses. De lá para cá viemos monitorando alguns alvos e na manhã de hoje conseguimos dar cumprimento aos mandados judiciais”, explica Sérgio Alencar.

As dez pessoas presas foram encaminhadas para o 1º DP e de lá seguirão para o sistema prisional.

Maria Clara Estrêla